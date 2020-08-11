خلود الخميس.. أول سعودية تتولى منصب أمين مجلس منطقة بالمملكة

أوضحت أن القرار غير مستغرَب من ولاة الأمر..
وافق وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، على تكليف الدكتورة خلود محمد الخميس، أمينة عامة لمجلس منطقة تبوك، كأول امرأة تشغل هذا المنصب في السعودية؛ والتقى أمير منطقة تبوك، فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، بالدكتورة الخميس، وهنأها على هذه الثقة من ولاة الأمر، متمنيًا لها دوام التوفيق في عملها الجديد.
وأكد أمير المنطقة على دور المرأة السعودية في مختلف الجهات الحكومية والتي أصبحت واجهة مشرفة لبلادها، وأثنى على الجهود التي يبذلها المجلس في جميع المجالات التنموية والاجتماعية بالمنطقة في ظل الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد، وفقًا للعربية.
وقالت الدكتورة خلود الخميس: «سعيدة كوني أول سعودية تتولى هذا المنصب، وكوني ابنة تبوك، وهذا غير مستغرَب من ولاة الأمر، ومن صاحب السمو الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك، والحرص على تمكين المرأة السعودية لتولي مناصب قيادية بالمملكة»، مشيرة إلى أنها ستساهم بالارتقاء وتحسين وتطوير الأوضاع بالمنطقة.
وحصلت خلود الخميس على دكتوراة كيمياء غير عضوية من جامعة هاورد في الولايات المتحدة الأميركية عام 2018، وعملت معيدة ثم محاضرة ثم أستاذة مشاركة في كلية العلوم جامعة تبوك، كما قدمت العديد من الأبحاث العلمية خلال مسيرة عملها، وشاركت في العديد من النشاطات التخصصية في مجالات العلوم والدراسات الجامعية.
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