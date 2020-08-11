لحوم فاسدة بمستشفى حكومي

تحقق الجهات المختصة بشأن قيام شركة التغذية بمستشفى الرس في منطقة القصيم بإعطاء المرضى المنومين لحوما منتهية الصلاحية بكميات كبيرة. كما تحقق الجهات ذاتها في كيفية توريد هذه اللحوم وإدخالها للمنشأة. خلفيات التحقيق في الحادثة الشركة المعنية موقعة لعقود بعدة مستشفيات بالمنطقة الكشف عن القضية أثناء إعداد اللحوم للمرضى التحقيق حاليا مع عدة أطراف حول الواقعة



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