وزير الخارجية يبحث العلاقات مع ليتوانيا وأوكرانيا

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالا هاتفيا أمس، بوزير خارجية جمهورية ليتوانيا ليناس لينكيفيشيوس. وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين واستعراض التطورات وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما أجرى الأمير فيصل اتصالا هاتفيا بوزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون المشترك، إضافة لبحث المستجدات والموضوعات التي تهم البلدين.
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