غرق امرأتين بمستنقع في البرك

تمكنت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني بمحافظة البرك من انتشال جثتين تعودان لامرأتين غرقتا بمستنقع في وادي القريزعات. وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد عبده السيد أن إدارة الدفاع المدني بمحافظة البرك تلقت بلاغاً يفيد عن وجود حالتي غرق بوادي القريزعات بمركز عمق. وعلى الفور تم تحريك فرق الإنقاذ والإنقاذ المائي والمعدات المساندة لموقع الحادث وبالوصول اتضح أن الحالة عبارة عن غرق امرأتين داخل مستنقع ناتج عن السيول بوادي القريزعات أثناء قيامهما بالتنزه، وقد قامت فرق الإنقاذ المائي بالبحث عنهم في المستنقع وانتشال الجثتين.



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