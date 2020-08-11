اشتراطات لمحلات الأسماك بعد رصد عدة مخالفات

اشترطت الشؤون البلدية والقروية عدة اشتراطات على تجهيز بيع الأسماك، وشددت على جميع أصحاب المحلات الالتزام بتلك البنود التي وضعت، وفي حال رصدت أي مخالفة سيتم تطبيق بحق المحل المخالف، حيث تتراوح العقوبات ما بين الغرامات وإغلاق المحل، وذلك بعد رصد عدة محلات للأسماك مخالفة بعدة مناطق.

مواصفات قياسية

حسب اللائحة الخاصة في تلك الضوابط - اطلعت «دوت الخليج» على نسخة منها - يجب أن تكون المواد الأولية مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بكل نوع فيما يخص الأسماك بحيث تكون العيون لامعة وشفافة وظاهرة ممتلئة وغير غائرة في حالة الأسماك الكاملة إلى جانب أن تكون لها رائحتها الطبيعية المميزة وخالية من وجود أي روائح غير مقبولة تدل على الفساد أو التزنخ.

واشترطت أن يكون لون خياشيمها أحمر لامعا طبيعيا غير مصفر أو معتم أو بني أو داكن ولا تكون سميكة أو متكتلة وخالية أو قليلة من المواد المخاطية، ولا تتساقط قشورها بسهولة، أما الأسماك غير القشرية، فيجب أن يكون جلدها أملس وغير مجعد وغير باهت أو رملي ولا يوجد عليه بقع بنية أو صفراء لزجة ومواد مخاطية إلى جانب أن تكون الأسماك نظيفة لا توجد عليها كدمات أو آثار احتقان أو جروح أو انتفاخات ظاهرة، وخالية من التهتك البطني في الأسماك الكاملة غير المنظفة.

الماء والثلج

شددت الوزارة على أن يكون الماء المستخدم في التغطية السطحية بالجليد أو في المحلول المستخدم لذلك الغرض مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة. وفي حال استخدام ماء البحر يجب أن يكون نظيفا ويلبي نفس المتطلبات المكروبيولوجية للماء الصالح للشرب وخاليا من المواد غير المرغوبة إلى جانب أن يكون الملح المستخدم في العملية التصنيعية نقيا وخاليا من المواد غير المرغوبة ويكون الثلج المستخدم في عمليه التبريد مطابقا للمواصفات القياسية.

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مواد المطاعم

أكدت الاشتراطات أن تكون جميع المواد المستخدمة في العملية التصنيعية مثل التوابل والبهارات المسموح باستخدامها والأرز والخضار مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بكل نوع، وفيما يخص النقل والتوزيع للمواد الأولية الخام أن تكون وسائل النقل وتوزيع الأسماك مصنعه من خامات لا تسمح بانتقال المواد الضارة بالصحة إلى الأسماك وعالية التحمل ومقاومة للصدأ.

العرض والبيع

لا بد من عرض كل صنف على حدة في صندوق مستقل أو في مكان محدد على الطاولة ولا يجوز خلط الأصناف مع بعضها البعض أثناء العرض، واستخدام الثلج المجروش فقط دون إضافات أخرى في عرض الأسماك وعدم صهر الأسماك المجمدة عند عرضها للبيع على أن يتم تقطيعها بالمنشار الكهربائي للزبائن. وشددت الاشتراطات على وضع لوحة مكتوب بها أنواع الأسماك المعروضة ومصدرها.