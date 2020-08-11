اعتماد أراض سكنية واستثمارية بالجوف

اعتمدت أمانة منطقة الجوف بمدينة سكاكا مخططات سكنية خاصة وكذلك أراضي استثمارية ومرافق حكومية بمساحة إجمالية 1145494م2، حيث تبلغ عدد المخططات السكنية المعتمدة نحو 18 مخططا بمساحة 17.3 هكتارا و17 مخططا استثماريا بمساحة 17.9 هكتارا إضافة إلى 31 مرفقا حكوميا بمساحة 79.2 هكتارا. وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان أن هذه الاعتمادات للمخططات بتنوع مساحاتها واستعمالاتها ما هي إلا إحدى الخطوات الأولى نحو مستقبل واعد للمنطقة سوف نجني بواكيره قريبا.



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