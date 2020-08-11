واستمع الأمير بدر إلى شرح عن مشروع تطوير الواجهة البحرية بأبحر، الذي يضم 10 مرافق تقام على مساحة 2.5 كلم طولي، وتشمل إعادة تنفيذ الطرق، وتنفيذ ساحات ومسارات للمشاة والدراجات، ومناطق خضراء وزراعة أشجار متنوعة، وشاطئ رملي للسباحة، ومناطق ألعاب ونوافير، إضافة إلى إنشاء مناطق استثمارية وتنفيذ مشروعات خدمية بعناصر ذكية. كما اطلع على الأعمال الجاري تنفيذها في الحدائق ومن بينها حديقة الأمير ماجد على مساحة 120 ألف متر مربع، إضافة للنوافير والمطاعم وأماكن مخصصة للعناية بالطفل، علاوة على زراعة أكثر من 1200 شجرة ونخلة. واستعرض أيضا تطوير مداخل مدينة جدة بجانب تحسين الصورة البصرية لبوابات ومداخل المدينة وتحسين مساحات الكباري وزيادة جماليتها.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب أمير مكة يطلع على مشروعات جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.