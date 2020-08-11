نائب أمير مكة يطلع على مشروعات جدة

اطلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، على مشروعات أمانة جدة الجاري تنفيذها ومن بينها تطوير المرافق والطرق داخل المدينة، وذلك لدى ترؤسه اجتماعا بحضور أمين محافظة جدة صالح التركي، وعدد من قيادات الأمانة.

واستمع الأمير بدر إلى شرح عن مشروع تطوير الواجهة البحرية بأبحر، الذي يضم 10 مرافق تقام على مساحة 2.5 كلم طولي، وتشمل إعادة تنفيذ الطرق، وتنفيذ ساحات ومسارات للمشاة والدراجات، ومناطق خضراء وزراعة أشجار متنوعة، وشاطئ رملي للسباحة، ومناطق ألعاب ونوافير، إضافة إلى إنشاء مناطق استثمارية وتنفيذ مشروعات خدمية بعناصر ذكية. كما اطلع على الأعمال الجاري تنفيذها في الحدائق ومن بينها حديقة الأمير ماجد على مساحة 120 ألف متر مربع، إضافة للنوافير والمطاعم وأماكن مخصصة للعناية بالطفل، علاوة على زراعة أكثر من 1200 شجرة ونخلة. واستعرض أيضا تطوير مداخل مدينة جدة بجانب تحسين الصورة البصرية لبوابات ومداخل المدينة وتحسين مساحات الكباري وزيادة جماليتها.