الملك وولي العهد يهنئان تشاد بذكرى الاستقلال

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لمشير تشاد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية ورأس الدولة في جمهورية تشاد، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية ، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية تشاد الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

من جانبه، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لمشير تشاد بمناسبة ذكرى الاستقلال.

كما تلقى الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا، من الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، عبر فيه عن تهنئته لولي العهد، بسلامة خادم الحرمين الشريفين وتعافيه. كما جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.