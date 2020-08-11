الملك وولي العهد يهنئان تشاد بذكرى الاستقلال

من جانبه، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لمشير تشاد بمناسبة ذكرى الاستقلال.
كما تلقى الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا، من الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، عبر فيه عن تهنئته لولي العهد، بسلامة خادم الحرمين الشريفين وتعافيه. كما جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.
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