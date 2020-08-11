16 ألفا في اختبارات الإنجليزية بجامعة المؤسس

وركّزت الخطة التي أعدها المعهد بالتعاون مع مركز تعزيز الصحة بالجامعة أن يكون استقبال الطلاب وأداء الاختبار تحت الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة في مثل هذه الظروف، وتوفر خطة السعة المقعدية التي تستوعب أعداد الطلاب المقبولين وبما يحافظ على التباعد الاجتماعي، حيث تم وبالتعاون مع عمادة القبول والتسجيل جدولة أكثر من 7000 مقعد في شطر الطلاب وأكثر من 9000 مقعد في شطر الطالبات موزَّعة على 10 أيام.
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