16 ألفا في اختبارات الإنجليزية بجامعة المؤسس

أعلن معهد اللغة الإنجليزية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة عن بدئه في استقبال الطلاب والطالبات المقبولين بالجامعة للعام الجامعي 1442هـ لأداء اختبار تحديد مستوى كفاءة اللغة الإنجليزية بمقر المعهد بشطري الطلاب والطالبات، منذ يوم الأحد 19/12/1441هـ، وسط خطة إجراءات احترازية وتدابير وقائية من جائحة كورونا ، بمتابعة من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن اليوبي، وإشراف سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور عبدالمنعم الحياني. وركّزت الخطة التي أعدها المعهد بالتعاون مع مركز تعزيز الصحة بالجامعة أن يكون استقبال الطلاب وأداء الاختبار تحت الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة في مثل هذه الظروف، وتوفر خطة السعة المقعدية التي تستوعب أعداد الطلاب المقبولين وبما يحافظ على التباعد الاجتماعي، حيث تم وبالتعاون مع عمادة القبول والتسجيل جدولة أكثر من 7000 مقعد في شطر الطلاب وأكثر من 9000 مقعد في شطر الطالبات موزَّعة على 10 أيام.



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