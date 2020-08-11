دراسة إضافة 1000 سد جديد بمختلف المناطق

وأشار التقرير إلى قيام الوزارة بإنشاء إدارة جديدة بمسمى (إدارة تشغيل وصيانة السدود) ونقلت لها جميع المهام والمسؤوليات المتعلقة بتشغيل وصيانة السدود وعقودها من (الإدارة العامة للشؤون الهندسية) بناء على القرار الوزاري رقم (1441/1/161861) بتاريخ 1441/3/5، إضافة إلى تشغيل أجهزة الشبكة الهيدرولوجية لجمع معلومات الرصد المائي وإصدار نشرة بمعدلات الأمطار اليومية، وتركيب 31 محطة إضافية لقياس مياه الأمطار.
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