دراسة إضافة 1000 سد جديد بمختلف المناطق

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنها تجري دراسة لإضافة 1000 سد جديد إلى منظومة السدود في المملكة البالغ عددها 521 سدا في نهاية عام 2019. وبحسب تقرير حديث صادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة اطلعت عليه «دوت الخليج»، فقد تمت إضافة 11 سدا جديدا خلال العام 2019 ليصبح الإجمالي 521 سدا بمختلف المناطق، وتتولى الوزارة أعمال الصيانة والتشغيل بها، وجارٍ دراسة إقامة 1000 سد إضافي للمنظومة.

وأشار التقرير إلى قيام الوزارة بإنشاء إدارة جديدة بمسمى (إدارة تشغيل وصيانة السدود) ونقلت لها جميع المهام والمسؤوليات المتعلقة بتشغيل وصيانة السدود وعقودها من (الإدارة العامة للشؤون الهندسية) بناء على القرار الوزاري رقم (1441/‏1/‏161861) بتاريخ 1441/‏3/‏5، إضافة إلى تشغيل أجهزة الشبكة الهيدرولوجية لجمع معلومات الرصد المائي وإصدار نشرة بمعدلات الأمطار اليومية، وتركيب 31 محطة إضافية لقياس مياه الأمطار.