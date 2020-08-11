برنامج تثقيفي سعودي للشباب عن 9 رحلات للفضاء

أعلن الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ عن إطلاق البرنامج الصيفي للهيئة السعودية للفضاء بالتعاون مع وزارة التعليم، تحت عنوان «9 رحلات للفضاء»، وذلك خلال الفترة من 10 أغسطس - 26 أغسطس 2020، من الساعة الرابعة وحتى السادسة مساء، أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، مستهدفًا طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية.

أجيال الفضاء

أوضح الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ في بيان له أن برنامج «9 رحلات للفضاء» يُعدّ إحدى مبادرات برنامج «أجيال الفضاء» في الهيئة الذي يهدف إلى التثقيف والتوعية بعلوم الفضاء ومجالاته بما يلبي شغف أبنائنا من المهتمين في هذا القطاع، مشيرًا إلى أن البرنامج يقدم عددًا من الموضوعات والتجارب العلمية المُتعلقة بقطاع الفضاء، ويستهدف مُختلف المراحل العُمرية ابتداءً من سن 12 حتى 25.

وقال: تهدف الهيئة من خلال برنامج تنمية رأس المال البشري «أجيال الفضاء» إلى توفير بيئة تعليمية مُلهمة من شأنها غرس الشغف بعلوم الفضاء ومجالاته من خلال طرح عدد من المشروعات والمبادرات لتمكين شبابنا من قيادة هذا القطاع والنهوض به، سعياً لتحقيق أهداف البرنامج الإستراتيجية المتمثلة في تطوير الكفاءات السعودية في قطاع الفضاء؛ للمشاركة في إدارة وتعزيز قطاع الفضاء السعودي، والاستفادة من مجال الفضاء لإلهام شبابنا وتشجيعهم للدخول إلى المسارات العلمية والمهنية، وترسيخ قاعدة وطنية لرأس المال البشري».

وأضاف أن وزارة التعليم تُعد الشريك الاستراتيجي للهيئة السعودية للفضاء، وقد جاء هذا البرنامج الصيفي ليمثل بداية التعاون المشترك بين الجهتين، والذي نستهدف من خلاله شبابنا الطموح لتشجيعهم وتمكينهم على تعلم علوم الفضاء، حيث يوفر البرنامج الفرصة للمشاركين استكشاف عالم الفضاء، وذلك من خلال طرح العديد من الموضوعات والتجارب العلمية والتثقيفية التي من شأنها توسيع آفاق المعرفة والعلم في هذا القطاع.

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ورش عمل

قال وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور محمد بن سعود المقبل: إننا في وزارة التعليم نؤمن تماماً أن الطالب هو الاستثمار الأهم، وأنه لابد من تيسير كل شيء وتسخيره لأجل أن يُعد الإعداد المميز الذي يمكنه من القيام بأدواره، ويستعد لما ينتظره المجتمع منه، ومن هذا المنطلق حرصنا في وزارة التعليم على مد الجسور مع الهيئة السعودية للفضاء لاستثمار برامجها، حيث جاء التعاون معها في البرنامج الصيفي الافتراضي لتعزيز الجهد المشترك بين قطاع أجيال الفضاء بالهيئة، وإدارة النشاط العلمي بالوزارة.

وأشار إلى أن البرنامج الصيفي تقام فيه مجموعة من ورش العمل الملهمة عن الفضاء بهدف إلهام طلابنا في المجالات العلمية واستكشاف الفضاء بالذات.