حملة إغاثة سعودية عاجلة للمتضررين من السيول باليمن

أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حملة إغاثية عاجلة للمتضررين من الأمطار الغزيرة والسيول في محافظتي لحج والحديدة بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية. وشملت المساعدات المقدمة خيما وبطانيات وبسط ستوزع للأسر النازحة المتضررة التي فقدت المأوى جراء الأمطار والسيول الغزيرة بالمحافظتين.

ويستفيد من الحملة 145 أسرة بواقع 870 متضررا، منها 100 أسرة في الحديدة بواقع 600 متضرر، وفي محافظة لحج 45 أسرة بواقع 170 متضررا.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة قام بتدخلات إغاثية عاجلة خلال الأسبوع الماضي وأثناء إجازة عيد الأضحى المبارك لنجدة المتضررين من السيول في مأرب وحجة وصعدة استفادت منها آلاف الأسر المتضررة.

وتأتي هذه المساعدات المقدمة من المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة ضمن مشروع توزيع المساعدات الإيوائية في حالة الطوارئ المرحلة الثالثة في محافظات مأرب والحديدة وحجة وصعدة ولحج.

خدمات علاجية

واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال شهر يوليو 2020م في قسم الطوارئ 30 مستفيدا، وعيادة الباطنية 571 شخصًا، وقسم التوعية والتثقيف 376 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 29 مريضا.

كما صرفت الأدوية لـ 563 فردًا، وراجع قسم الخدمات التمريضية 227 مريضًا، وقسم الإحالة الطبية 13 مستفيدا، فيما نفّذ 19 نشاطًا للتخلص من النفايات.

إضافة إلى ذلك، واصل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في محافظة حجة اليمنية تقديم خِدْماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال شهر يوليو 2020م، في قسم التسجيل والفرز 1,547 مستفيدًا، وقسم الملاحظات 321 شخصًا، وعيادة التنويم 105 مستفيدين، وقسم المصابين بالأوبئة 1,547 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 1,499 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية 15 مستفيدا، وصرفت الأدوية لـ 1,578 مريضا، فيما نفذ 16 نشاطا للتخلص من النفايات.

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مساعدة اللاجئين السوريين

تواصل عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن.

وراجع العيادات أمس الأول 647 مريضا بمختلف الحالات المرضية، حيث استقبلت عيادات الطب العام 236 مريضًا، واستقبلت عيادات الأطفال 142 طفلاً، واستقبل قسم الطوارئ 21 مريضا، وراجع 17 مريضا عيادة الأسنان.

كما استقبلت العيادة النسوية 98 مريضة وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 14 مريضا، كما تم عمل 102 تحليل لـ 36 مريضا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 32 صورة أشعة لـ 24 مريضا، كما أعطي 40 مريضًا 104 لقاحات، واستقبلت عيادة التغذية 19 مريضًا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 426 وصفة طبية.

المستفيدون من حملة المساعدات لمتضرري السيول

145 أسرة بواقع 870 متضررا

منها 100 أسرة في الحديدة بواقع 600 متضرر

45 أسرة بواقع 170 متضررا في محافظة لحج