السعودية اليوم / سمو أمير عسير يلتقي الرئيس التنفيذي لمدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية



أبها 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في مكتبه بالإمارة، الرئيس التنفيذي لمدينة سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية عبد الله بن حمد بن زرعة, وفريق عمله.

وبحث سمو الأمير تركي بن طلال خلال اللقاء, آلية تقديم خدمات المدينة في منطقة عسير، التي تأتي ضمن مشاريع مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية التوسعية، لتكون ذراعاً وفرعاً صحياً إضافياً في منظومة الرعاية الصحية بالمنطقة والتخفيف على المستفيدين من مشقة البحث عن العلاج في مدن أخرى.

واستعرض سموه خلال اللقاء الخدمات الطبية الحالية في المنطقة والمشروعات المستقبلية، إلى جانب مناقشة عدد من المواقع المناسبة لتشغيل المدينة، ومناقشة إمكانية تحديد موقع للمدينة الإنسانية ضمن مشروع مدينة الملك فيصل الطبية بالمنطقة، كما ناقش سموه سبل الاستفادة من برامج الرعاية المتخصصة والتأهيل بالمنطقة، وشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة.

ويحتوي مشروع مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية المزمع تنفيذه، على أكثر من ٥٠ سريراً للتأهيل، إلى جانب تشغيل عيادات ومراكز تخصصية وعمليات عظام متقدمة وعمليات عامة، وذلك انطلاقاً من رؤية المدينة لرعاية المرضى في جميع مناطق المملكة.

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