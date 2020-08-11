السعودية اليوم / منظمة الهجرة تؤكد عملها على إرشادات لحماية العمّال المهاجرين أثناء جائحة كوفيد-19



الأمم المتحدة 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واس

أكدت المنظمة الدولية للهجرة أنها تعمل بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية، على إصدار إرشادات جديدة لأرباب العمل، تهدف لاتخاذ تدابير لحماية العمّال المهاجرين الذين يقفون في الخطوط الأمامية للاستجابة الجماعية لجائحة كوفيد-19.

وأشارت المنظمة في بيان لها إلى أنه للتصدي للتحديات التي يواجهها العمّال المهاجرون خلال جائحة كوفيد-19، نُشر اليوم مجموعة من المبادئ التوجيهية لأصحاب العمل.

وأفادت أن المبادئ المنشورة تتمثل في الفئات الخمس للصحة الجسدية والعقلية وظروف المعيشة والعمل، والدعم الاقتصادي والتوظيف الأخلاقي وشفافية سلسلة التوريد.

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