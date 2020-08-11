السعودية اليوم / كينيا تسجل 492 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



نيروبي 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واس

سجلت كينيا خلال الساعات الـ24 الماضية 492 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة الكينية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا بلغ 26928 حالةً، مقابل 13495 حالة شفاء، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 423 حالةً.

// انتهى //

00:29ت م

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نيروبي 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واسسجلت كينيا خلال الساعات الـ24 الماضية 492 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة الكينية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا بلغ 26928 حالةً، مقابل 13495 حالة شفاء، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 423 حالةً.// انتهى //00:29ت م0227

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