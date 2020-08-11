السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 48,690 إصابة مؤكدة و 558 وفاة بفيروس كورونا المستجد



واشنطن 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية، 48,690 إصابة مؤكدة و 558 حالة وفاة نتيجة فيروس

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,023,649 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 161,842 حالة وفاة.

// انتهى //

00:10ت م

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واشنطن 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية، 48,690 إصابة مؤكدة و 558 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,023,649 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 161,842 حالة وفاة.// انتهى //00:10ت م0224

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