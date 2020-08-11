السعودية اليوم / الكونغو الديمقراطية تسجل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



كينشاسا 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واس

سجلت الكونغو الديمقراطية خلال الساعات الـ24 الماضية، 81 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح بيان صادر عن وزارة صحة الكونغو الديمقراطية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ 9489 حالةً، مقابل 8363 حالة شفاء، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 224 حالةً.

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كينشاسا 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واسسجلت الكونغو الديمقراطية خلال الساعات الـ24 الماضية، 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).وأوضح بيان صادر عن وزارة صحة الكونغو الديمقراطية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ 9489 حالةً، مقابل 8363 حالة شفاء، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 224 حالةً.// انتهى //00:02ت م0222

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