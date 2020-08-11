السعودية اليوم / بوركينافاسو تسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



واغادوغو 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واس

سجلت بوركينافاسو خلال الساعات الـ24 الماضية، 81 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة في بوركينافاسو اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا بلغ 1175 حالةً، مقابل 974 حالة شفاء، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 54 حالةً.

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واغادوغو 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واسسجلت بوركينافاسو خلال الساعات الـ24 الماضية، 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة في بوركينافاسو اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا بلغ 1175 حالةً، مقابل 974 حالة شفاء، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 54 حالةً.// انتهى //00:02ت م0221

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