السعودية اليوم / سمو الأمير خالد بن سلمان يعزي أسرة العايش في وفاة مساعد وزير الدفاع



الرياض 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً بخالد ابن معالي مساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد بن عبدالله العايش رحمه الله, عبر فيه عن مواساته وتعازيه لذوي الفقيد.

ودعا سموه الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

// انتهى //

23:36ت م

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