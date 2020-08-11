السعودية اليوم / موريتانيا تسجل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



نواكشوط 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واس

سجلت موريتانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 32 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة الموريتانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ 6550 حالةً، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 157حالةً.

// انتهى //

23:18ت م

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نواكشوط 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واسسجلت موريتانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد).وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة الموريتانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ 6550 حالةً، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 157حالةً.// انتهى //23:18ت م0217

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