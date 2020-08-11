السعودية اليوم / تونس تسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



تونس 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واس

سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية، 20 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغت 1717 حالةً، فيما استقر عدد حالات الوفاة عند 51 حالةً.

// انتهى //

22:21ت م

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تونس 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واسسجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية، 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) منها 3 إصابات وافدة.وأوضح بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغت 1717 حالةً، فيما استقر عدد حالات الوفاة عند 51 حالةً.// انتهى //22:21ت م0207

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