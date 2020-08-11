

رفحاء 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واس

صادرت وأتلفت بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية اليوم, 11 كيلو جراماً من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك، ورصدت 6 مخالفات، وأغلقت محلاً مخالفاً، وطُبّقت لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المخالفين، وذلك ضمن جولاتها الرقابية الميدانية والتفتيشية على المنشآت الغذائية والمحال التجارية للتأكد من تطبيق الاشتراطات والإجراءات الصحية والبلدية وسلامة الأغذية.

من جانب آخر كثف القسم النسائي الجولات الرقابية على المشاغل والمنشآت والمحال النسائية للتأكد من توفير بيئة آمنة للمتسوقين.

داعياً الجميع بالإبلاغ عما يلاحظ من مخالفات من خلال الاتصال على هاتف البلاغات رقم 940.

// انتهى //

22:10ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية رفحاء تصادر وتتلف أسماكاً فاسدة وتخالف 6 مرافق وتغلق منشأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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