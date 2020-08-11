السعودية اليوم / المغرب تسجل 826 إصابة و 18 وفاة بفيروس كورونا المستجد



الرباط 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واس

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية، 826 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنها سجلت 18 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات 516 حالةً، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 24524 بعد تعافي 1177 شخصاً.

// انتهى //

22:07ت م

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الرباط 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واسسجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية، 826 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين فيها 34063 حالةً.وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنها سجلت 18 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات 516 حالةً، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 24524 بعد تعافي 1177 شخصاً.// انتهى //22:07ت م0200

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