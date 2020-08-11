شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سهم أرامكو الأفضل أداء بين عمالقة الطاقة العالمية رغم الجائحة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 دقيقتين - 1:00 صباحًا, 11 أغسطس 2020 م
المناطق - الرياض
تأثرت شركات الطاقة العالمية خلال العام الجاري، الذي يعد استثنائيا، من تداعيات جائحة كورونا، بعد تراجع الطلب وانخفاض أسعار النفط، حيث هوت أسهم كبرى الشركات في القطاع، لكن أداء سهم “أرامكو السعودية” كان في عكس المسار.
وبحسب «الاقتصادية»، حققت أسهم “أرامكو السعودية” أداء يعد الأفضل بين أسهم كبرى شركات النفط العالمية، حيث يقترب من مسح جميع خسائر العام، مع إغلاق جلسة أمس عند مستوى 33.05 ريال، أي أن السهم سجل تراجعا بنحو 6.2 في المائة.
في حين هبط سهم “شيفرون” أقرب منافسي “أرامكو” بنحو 28 في المائة منذ مطلع العام إلى مستوى 86.8 دولار للسهم. وبلغت التراجعات حدتها في منتصف آذار (مارس) حيث تجاوزت 56 في المائة.
وسجلت أغلبية أسهم شركات النفط أداء إيجابيا متفاوتا منذ قاع آذار (مارس) بفضل اتفاق “أوبك +” الشهير.
وتراجعت أرباح “أرامكو السعودية” خلال الربع الثاني بنحو 73 في المائة، حيث حققت الشركة صافي ربح بلغ 24.62 مليار ريال. وكان أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها قد وصف أداء الربع الثاني بالقوي، ويعزى ذلك إلى عوامل، أهمها المتانة المالية والتشغيلية، وتكاليف الإنتاج المنخفضة، وكفاءة الموارد البشرية وكذلك نطاق الأعمال الفريد.
ورغم تراجع الأرباح، أعلنت أرامكو السعودية توزيع أرباح لمساهميها بلغت 70.32 مليار ريال تستحق بعد غد الثلاثاء، وهي أرباح للربع الثاني.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | سهم أرامكو الأفضل أداء بين عمالقة الطاقة العالمية رغم الجائحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.