الاستخبارات تُخرج ترامب من مؤتمره بعد إطلاق نار خارج البيت الأبيض

2020-08-11

متابعات الخليج 365 - متابعة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إنه غادر المؤتمر الصحفي أمس الاثنين بشكل مفاجئ بعد سماع طلقات نار خارج البيت الأبيض.

Advertisements

وأضاف ترامب أن الاستخبارات السرية أخرجته من قاعة المؤتمر بعد إطلاق نار في محيط البيت الأبيض، حيث أطلقت قوات إنفاذ القانون النار على المشتبه به؛ ما أسفر عن إصابته.

من جهتها أفادت شبكة “فوكس نيوز” بأنه تم استئناف المؤتمر الصحفي بعد تقارير عن أصوات إطلاق النار بالقرب من البيت الأبيض.

وقال الرئيس ترامب بعد لحظات من عودته إلى المنصة: “كان هناك إطلاق نار خارج البيت الأبيض، ويبدو أنه تحت السيطرة بشكل جيد للغاية”.

وصرح الرئيس الأمريكي بأنه تم نقل مصاب للمستشفى، أصيب برصاص الخدمة السرية أو أجهزة إنفاذ القانون، مشيرًا إلى أنه لا يعلم بقية التفاصيل.

وأوضح ترامب أنه يشعر بالأمان بالبيت الأبيض في ظل وجود الخدمة السرية.

جديد الأخبار [ajax_load_more container_type="div" css_classes=".content" post_type="post" posts_per_page="3" category="حساب-متابعات الخليج 365" post_format="standard" destroy_after="9" images_loaded="true" placeholder="true" scroll_distance="100" progress_bar="true" offset="1" progress_bar_color="ed7070" button_label="المزيد" button_loading_label="تحميل"]