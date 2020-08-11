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فيديو.. خطاب استقالة حكومة حسان دياب في لبنان
أكد أن منظومة الفساد في بلاده أكبر من الدولة
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلن حسان دياب استقالة الحكومة اللبنانية، وقال في كلمة له: إن منظومة الفساد في لبنان أكبر من الدولة وحجم المأساة أكبر من أن يوصف، مضيفًا: “الطبقة السياسية سبب كل المصائب في لبنان وأنتجت فسادًا ومصائب كبيرة، وفسادهم أنتج هذه المصيبة المخبأة منذ سبع سنوات”.
وتابع دياب: “الطبقة السياسية لم تفهم أسباب ومطالب الشعب اللبناني في التغيير، وحملت مسئولياتها وموبقاتها على الحكومة بعد أيام من تشكيلها”.
وتابع: “بعد أسابيع على تشكيل الحكومة حاولوا رمي موبقاتهم عليها وتحميلها مسؤولية الانهيار، فعلًا اللي استحوا ماتوا”.
وعاد دياب ليشير إلى أن حكومته حملت مطلب اللبنانيين بالتغيير “لكن بيننا وبين التغيير جدارًا سميكًا جدًّا تحميه طبقة تقاوم بكل الأساليب الوسخة من أجل الاحتفاظ بمكاسبها ومواقعها وقدرتها على التحكم بالدولة”.
وأردف قائلًا: “قاتلنا بشراسة وشرف لكن لا تكافؤ في هذه المعركة.. كنا وحدنا وكانوا مجتمعين ضدنا”.
وأبرز: “اليوم وصلنا إلى هنا إلى هذا الزلزال الذي ضرب البلد مع كل تداعياته.. همنا الأول هو التعامل مع هذه التداعيات بالتوازي مع تحقيق سريع يحدد المسؤوليات”.
وختم بالقول: “أمام هذا الواقع نتراجع خطوة إلى الوراء بالوقوف مع الناس كي نخوض معركة التغيير معهم.. لذلك أعلن اليوم استقالة هذه الحكومة.. الله يحمي لبنان”.
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