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سجلت مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة 213 حالة تعافٍ من فيروس كورونا في خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة أنفوجرافيك حول حالات التعافي من كورونا في مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة؛ حيث جاءت العاصمة المقدسة في مقدمة حالات التعافي بـ 84 حالة تعافٍ ثم الطائف 43 حالة تعافٍ وثالثًا جدة 38 حالة تعافٍ من فيروس كورونا.
فيما توزعت باقي الحالات ما بين مدن المنطقة؛ 14 حالة تعافٍ إلى حالة تعافٍ ولله الحمد.
213 حالة تعافٍ من "كورونا" خلال 24 ساعة في مدن ومحافظات منطقة مكةهادي العصيمي الخليج 365 2020-08-11
سجلت مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة 213 حالة تعافٍ من فيروس كورونا في خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة أنفوجرافيك حول حالات التعافي من كورونا في مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة؛ حيث جاءت العاصمة المقدسة في مقدمة حالات التعافي بـ 84 حالة تعافٍ ثم الطائف 43 حالة تعافٍ وثالثًا جدة 38 حالة تعافٍ من فيروس كورونا.
فيما توزعت باقي الحالات ما بين مدن المنطقة؛ 14 حالة تعافٍ إلى حالة تعافٍ ولله الحمد.
11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
12:10 AM
العاصمة المقدسة في المقدمة بـ 84 حالة تعافٍ ثم الطائف 43 وجدة 38
سجلت مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة 213 حالة تعافٍ من فيروس كورونا في خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة أنفوجرافيك حول حالات التعافي من كورونا في مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة؛ حيث جاءت العاصمة المقدسة في مقدمة حالات التعافي بـ 84 حالة تعافٍ ثم الطائف 43 حالة تعافٍ وثالثًا جدة 38 حالة تعافٍ من فيروس كورونا.
فيما توزعت باقي الحالات ما بين مدن المنطقة؛ 14 حالة تعافٍ إلى حالة تعافٍ ولله الحمد.
، 213 حالة تعافٍ من "كورونا" خلال 24 ساعة في مدن ومحافظات منطقة مكة ،
المصدر : الخليج 365
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