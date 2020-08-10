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2020-08-10 خالد بن سلمان يعزي في وفاة مساعد وزير الدفاع Advertisements متابعات الخليج 365 - واس أجرى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً بخالد ابن معالي مساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد بن عبدالله العايش رحمه الله, عبر فيه عن مواساته وتعازيه لذوي الفقيد. ودعا الأمير خالد بن سلمان الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



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