2020-08-10

أسعار البنزين قبل وبعد.. 91 يسجل 1.43 ريال بدلًا عن 1.29 ريال

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة أرامكو عن أسعار البنزين الجديدة، حيث سجل بنزين 91 مبلغ 1.43 ريال بدلًا عن 1.29 ريال، فيما سجل البنزين 95 مبلغ 1.60 بدلًا عن 1.44 ريال.

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التزام أرامكو بتوفير الوقود:

وتوفر أرامكو السعودية أفضل أنواع الوقود لتلبية الاحتياجات اليومية المتجددة للمحركات، حيث يتوفر وقود البنزين بنوعيه 91 و95، لتلبية احتياجات جميع السيارات التي تعمل بالبنزين والمباعة في المملكة، كما يتوفر أيضًا وقود الديزل ذو الجودة العالية للشاحنات والمركبات الأخرى.

اختبارات الجودة:

وتقول أرامكو: إنه لضمان جودة الوقود طوال دورة إنتاجه من المصدر وحتى وصوله إلى خزان العملاء، يخضع الوقود لاختبارات عديدة وتصدر بشأنه الشهادات؛ كما يتم حقنه بصبغات مختلفة لتسهيل مهمة التعرف عليه بصريًّا والتحكم في جودته أثناء الضخ.

أسعار البنزين الجديدة

وتمت مراجعة أسعار البنزين في السعودية مرتين في غضون شهر وذلك كاستثناء خلال يوليو الماضي، حيث تمت المراجعة مطلع الشهر الماضي بالتزامن مع بدء تطبيق الزيادة في نسبة ضريبة القيمة المضافة، وتم العمل بهذه الأسعار لمدة 10 أيام، في حين تمت المراجعة الثانية يوم 10 يوليو واستمر العمل بها لمدة شهر كما هو متبع.

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