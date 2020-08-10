، "خالد بن سلمان" يعزي أسرة العايش في وفاة مساعد وزير الدفاع ،

محمد بن مسعود - الدمام - أجرى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع اتصالاً هاتفيًا بخالد ابن مساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد بن عبدالله العايش رحمه الله, عبّر فيه عن مواساته وتعازيه لذوي الفقيد.

ودعا سموه الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

