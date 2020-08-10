محمد بن مسعود - الدمام - تسجيل 498 حالة جديدة سجَّلت الجزائر اليوم الاثنين 498 إصابة جديدة؛ ليرتفع العدد إلى 35.712 حالة خلال الساعات الـ 24 الماضية. وأوضح جمال فورار، الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا، خلال المؤتمر الصحفي أن اللجنة أحصت 10 حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1.312 حالة وفاة. وأضاف بأن 414 شخصًا غادروا المستشفيات في يوم واحد بعد تعافيهم من الوباء؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 24.920 حالة.

فيروس كورونا الجديد إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 35.712 وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-10 سجَّلت الجزائر اليوم الاثنين 498 إصابة جديدة؛ ليرتفع العدد إلى 35.712 حالة خلال الساعات الـ 24 الماضية. وأوضح جمال فورار، الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا، خلال المؤتمر الصحفي أن اللجنة أحصت 10 حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1.312 حالة وفاة. Advertisements وأضاف بأن 414 شخصًا غادروا المستشفيات في يوم واحد بعد تعافيهم من الوباء؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 24.920 حالة. 10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441 08:48 PM تسجيل 498 حالة جديدة تسجيل 498 حالة جديدة سجَّلت الجزائر اليوم الاثنين 498 إصابة جديدة؛ ليرتفع العدد إلى 35.712 حالة خلال الساعات الـ 24 الماضية. وأوضح جمال فورار، الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا، خلال المؤتمر الصحفي أن اللجنة أحصت 10 حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1.312 حالة وفاة. وأضاف بأن 414 شخصًا غادروا المستشفيات في يوم واحد بعد تعافيهم من الوباء؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 24.920 حالة. ، إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 35.712 ،

المصدر : الخليج 365

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