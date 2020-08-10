، في الجولة الـ24 من الدوري.. الصليهم يقود الشباب لتجاوز التعاون ،

محمد بن مسعود - الدمام - ‏تغلب فريق الشباب الأول لكرة القدم على فريق نادي التعاون بهدف دون رد ‏وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب نادي الشباب بالرياض ضمن الجولة الرابعة والعشرين من دوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين.

‏خرج الفريقان من زمن شوط المباراة الأول دون تحقيق أي نتيجة إيجابية.

‏وفي زمن الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة ٦٧ تمكن عبدالمجيد الصليهم من تحقيق هدف الشباب وهو الهدف الوحيد في اللقاء من تسديدة خارج المنطقة استقرت في الزاوية اليمنى للحارس.