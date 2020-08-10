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محمد بن مسعود - الدمام - تغلب فريق الشباب الأول لكرة القدم على فريق نادي التعاون بهدف دون رد وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب نادي الشباب بالرياض ضمن الجولة الرابعة والعشرين من دوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين.
خرج الفريقان من زمن شوط المباراة الأول دون تحقيق أي نتيجة إيجابية.
وفي زمن الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة ٦٧ تمكن عبدالمجيد الصليهم من تحقيق هدف الشباب وهو الهدف الوحيد في اللقاء من تسديدة خارج المنطقة استقرت في الزاوية اليمنى للحارس.
في الجولة الـ24 من الدوري.. الصليهم يقود الشباب لتجاوز التعاونعبدالعزيز السلمي الخليج 365 2020-08-10
تغلب فريق الشباب الأول لكرة القدم على فريق نادي التعاون بهدف دون رد وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب نادي الشباب بالرياض ضمن الجولة الرابعة والعشرين من دوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين.
خرج الفريقان من زمن شوط المباراة الأول دون تحقيق أي نتيجة إيجابية.
وفي زمن الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة ٦٧ تمكن عبدالمجيد الصليهم من تحقيق هدف الشباب وهو الهدف الوحيد في اللقاء من تسديدة خارج المنطقة استقرت في الزاوية اليمنى للحارس.
10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
09:33 PM
10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
11:44 PM
تغلب فريق الشباب الأول لكرة القدم على فريق نادي التعاون بهدف دون رد وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب نادي الشباب بالرياض ضمن الجولة الرابعة والعشرين من دوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين.
خرج الفريقان من زمن شوط المباراة الأول دون تحقيق أي نتيجة إيجابية.
وفي زمن الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة ٦٧ تمكن عبدالمجيد الصليهم من تحقيق هدف الشباب وهو الهدف الوحيد في اللقاء من تسديدة خارج المنطقة استقرت في الزاوية اليمنى للحارس.
، في الجولة الـ24 من الدوري.. الصليهم يقود الشباب لتجاوز التعاون ،
المصدر : الخليج 365
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