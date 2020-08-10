شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير خالد بن سلمان يعزي في وفاة مساعد وزير الدفاع والان نبدء بالتفاصيل

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً مع خالد ابن مساعد وزير الدفاع محمد بن عبدالله العايش رحمه الله, عبر فيه عن مواساته وتعازيه لذوي الفقيد.

ودعا سموه الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.