شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة وإتلاف أسماك فاسدة وإغلاق منشأة برفحاء والان نبدء بالتفاصيل
صادرت وأتلفت بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية اليوم, 11 كيلو جراماً من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك، ورصدت 6 مخالفات، وأغلقت محلاً مخالفاً، وطُبّقت لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المخالفين، وذلك ضمن جولاتها الرقابية الميدانية والتفتيشية على المنشآت الغذائية والمحال التجارية للتأكد من تطبيق الاشتراطات والإجراءات الصحية والبلدية وسلامة الأغذية.
من جانب آخر كثف القسم النسائي الجولات الرقابية على المشاغل والمنشآت والمحال النسائية للتأكد من توفير بيئة آمنة للمتسوقين.
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