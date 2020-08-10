مشاورات بين السعودية والعراق لإلغاء رسوم تأشيرة الدخول

كشف السفير العراقي في الرياض قحطان الجنابي، الإثنين، عن مشاورات جديدة مع السعودية لإلغاء رسوم تأشيرة الدخول بين البلدين، فيما أشار إلى قرب افتتاح منفذ عرعر الحدودي.



وقال الجنابي في تصريحات صحفية، إن مشاورات ثنائية جارية بين السعودية والعراق لإلغاء تأشيرة الدخول بالنسبة لحملة الجوازات الدبلوماسية، وإلغاء رسوم التأشيرة بالنسبة لحملة الجوازات العادية، لتسهيل تنقل المواطنين بين البلدين، مشيراً إلى المردود الاقتصادي المتوقع لهذا الأمر.

وأكد السفير العراقي أن العلاقات المشتركة بين الرياض وبغداد هي نتاج القواسم الدينية والعشائرية والثقافية المشتركة، لافتا إلى أن هناك توافقاً تاماً في الرؤى بين قيادتي البلدين.

ونقل السفير العراقي حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، على دعم سياسة الانفتاح نحو العراق، لافتاً إلى أن نجاح التعاون الأمني بين البلدين لا يعني عدم المتابعة والرصد للعناصر الإجرامية والإرهابية، وفي مقدمتها تنظيم داعش الإرهابي.

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وكانت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، أعلنت الأحد، عن وصول نسبة إنجاز متقدمة في منفذ عرعر الحدودي بين العراق والسعودية والممول أعمال تهيئته من قبل السعودية.

فيما أشارت إلى أن إعادة افتتاح المعبر سيكون لها العديد من الآثار الإيجابية على اقتصاد البلدين.

وفي هذا الصدد، أوضح الجنابي أن فتح منفذ عرعر سيحدث قفزة اقتصادية بالنسبة لمدينة عرعر والمدن القريبة منها، وأيضاً في محافظة الأنبار ومدينة النخيب، لافتاً إلى أن الطرفين بصدد استكمال بعض المتطلبات اللوجستية والفنية، متوقعاً أن يكون افتتاح المنفذ قريباً.

وكان وزير المالية العراقي عبد الأمير علاوي، قال في وقت سابق إن التعاون بين العراق والسعودية مستمر في المجالات كافة ومن بينها فتح أبواب الاستثمار وتفعيل الاتفاقات الثنائية الموقّعة التي تُعنى بقطاعات النفط والطاقة والصناعة والزراعة والتبادل التجاري.



وعقد وفد عراقي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية علي علاوي في 19 يوليو/تموز 2020، اجتماعات في الرياض ضمن أعمال مجلس التنسيق المشترك، تم خلالها توقيع بروتوكولات وتفاهمات جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية والعسكرية.