نائب أمير مكة يستقبل مدير الدفاع المدني المعين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، مدير الدفاع المدني بالمنطقة المعين حديثا اللواء عبدالله القرشي. وهنأ نائب أمير المنطقة اللواء القرشي بمناسبة تعيينه، سائلا الله له التوفيق في مهام عمله. من جهته قدم القرشي شكره للأمير بدر بن سلطان على تهنئته وتوجيهاته السديدة، سائلا الله أن يكون عند حسن الظن.

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