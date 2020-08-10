شكرا لقرائتكم خبر «شؤون الحرمين» تستعد لإطلاق خطتها الأكبر لتطوير منظومة العمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مع مطلع العام الهجري الجديد 1442هـ لإطلاق خطتها (2020- 2024) الأكبر في تاريخ الرئاسة، والتي تهدف إلى تطوير منظومة العمل بشكل كلي.

ووجه الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس وكالة الرئاسة للتخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية والإدارات العامة التابعة لها بإعداد خطة شاملة للمواسم القادمة بالتنسيق مع وكالات الرئاسة والإدارات العامة، داعيا الجميع إلى السعي في تطوير الأعمال، وتحسين مستوى الأداء، وتنمية البنية التحتية الرقمية، وتأهيل الموارد البشرية، ومضاعفة الدورات الأكاديمية للموظفين والعاملين بالحرمين الشريفين، بما يضمن تحقيق مصلحة العمل على مدار الساعة لضمان تقديم أفضل الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين بما يتوافق مع ما يوليه خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين للحرمين الشريفين وحرصهما على تسخير الإمكانات كافة لتوسعتهما وتطويرهما.

يذكر أن الرئاسة تعمل حاليا على إعداد الخطط التنظيمية والتنفيذية والتشغيلية لمواسم العمرة ورمضان والحج للعام الهجري المقبل 1442، وذلك بعد نجاح أعمال مواسم العمرة ورمضان والحج لعام 1441.