«شؤون الحرمين» تستعد لإطلاق خطتها الأكبر لتطوير منظومة العمل

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ووجه الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس وكالة الرئاسة للتخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية والإدارات العامة التابعة لها بإعداد خطة شاملة للمواسم القادمة بالتنسيق مع وكالات الرئاسة والإدارات العامة، داعيا الجميع إلى السعي في تطوير الأعمال، وتحسين مستوى الأداء، وتنمية البنية التحتية الرقمية، وتأهيل الموارد البشرية، ومضاعفة الدورات الأكاديمية للموظفين والعاملين بالحرمين الشريفين، بما يضمن تحقيق مصلحة العمل على مدار الساعة لضمان تقديم أفضل الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين بما يتوافق مع ما يوليه خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين للحرمين الشريفين وحرصهما على تسخير الإمكانات كافة لتوسعتهما وتطويرهما.
يذكر أن الرئاسة تعمل حاليا على إعداد الخطط التنظيمية والتنفيذية والتشغيلية لمواسم العمرة ورمضان والحج للعام الهجري المقبل 1442، وذلك بعد نجاح أعمال مواسم العمرة ورمضان والحج لعام 1441.
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