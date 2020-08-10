شكرا لقرائتكم خبر مستشفى قوارة القصيم يحصد المرتبة الأولى لعيادات «تطمن» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشاد أمير منطقة القصيم، الدكتور فيصل بن مشعل، بمستشفى القوارة العام التابع لمستشفيات المنطقة لتحقيقه المرتبة الأولى بين مستشفيات وزارة الصحة لعيادات «تطمن»، عادا هذا النجاح من أهم الطرق لتحقيق رؤية المملكة 2030، والعمل وفق تطلعات القيادة الرشيدة في تنفيذ وتطوير كل الخدمات المقدمة للمواطنين والمواطنات، خاصة في هذه الظروف التي يمر بها العالم أجمع بسبب ما خلفته جائحة كورونا

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه في ديوان الإمارة بمدينة بريدة أمس الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالمنطقة الدكتور سلطان الشايع، ومدير عام الشؤون الصحية المكلف الدكتور أيمن الرقيبة، ورئيس مركز القوارة فهد الصقيه، ومدير مستشفى القوارة الحميدي الحربي، وتكريمه لهم ضمن مبادراته لتحفيز وتشجيع القطاعات الحكومية والمؤسسات الأهلية للارتقاء وتنمية العمل والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030.

وقال «إن ما قدم في المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين من جهود مباركة ومتابعة فعالة من قبل وزير الصحة ومنسوبي الوزارة كافة أسهم وبشكل كبير في تحقيق العديد من النجاحات لمواجهة هذه الجائحة».

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وأكد أمير القصيم أن عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية والتهاون وعدم الاكتراث بين أفراد المجتمع في ذلك سيكون سببا في ارتفاع الإصابة بالفيروس في المنطقة، مشددا على جميع الجهات الحكومية والأمنية بالمنطقة أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، وتطبيق اللوائح على كل مخالف، سواء كان مواطنا أو مقيما أو منشأة.

ونوه بالجهود التي بذلها القطاع الصحي بالمنطقة لدعم عيادات «تطمن» بمختلف المستشفيات والمراكز الصحية بالمنطقة، لتحقيق مؤشرات إيجابية على مستوى المملكة، مشيدا بجهود فريق عيادات تطمّن ليكون نموذجا يحتذى به. ولفت إلى الوصول لكل جهة أو فرد مبدع ومتميز في أي محافظة أو مركز في المنطقة وتكريمه بمشاركة القيادات التابعة له في المنطقة.

وأبدى سعادته وأهالي القوارة بهذا التميز وتحقيق المرتبة الأولى، سائلا الله أن يعجل بزوال هذا الفيروس عن جميع بلاد العالم، متمنيا للجميع التوفيق والسداد، وأن يمد منسوبي التجمع الصحي بالمنطقة بالعون والنجاح للقضاء على هذه الجائحة ومواصلة مواجهتها.