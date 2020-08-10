مستشفى قوارة القصيم يحصد المرتبة الأولى لعيادات «تطمن»

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جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه في ديوان الإمارة بمدينة بريدة أمس الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالمنطقة الدكتور سلطان الشايع، ومدير عام الشؤون الصحية المكلف الدكتور أيمن الرقيبة، ورئيس مركز القوارة فهد الصقيه، ومدير مستشفى القوارة الحميدي الحربي، وتكريمه لهم ضمن مبادراته لتحفيز وتشجيع القطاعات الحكومية والمؤسسات الأهلية للارتقاء وتنمية العمل والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030.
وقال «إن ما قدم في المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين من جهود مباركة ومتابعة فعالة من قبل وزير الصحة ومنسوبي الوزارة كافة أسهم وبشكل كبير في تحقيق العديد من النجاحات لمواجهة هذه الجائحة».
وأكد أمير القصيم أن عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية والتهاون وعدم الاكتراث بين أفراد المجتمع في ذلك سيكون سببا في ارتفاع الإصابة بالفيروس في المنطقة، مشددا على جميع الجهات الحكومية والأمنية بالمنطقة أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، وتطبيق اللوائح على كل مخالف، سواء كان مواطنا أو مقيما أو منشأة.
ونوه بالجهود التي بذلها القطاع الصحي بالمنطقة لدعم عيادات «تطمن» بمختلف المستشفيات والمراكز الصحية بالمنطقة، لتحقيق مؤشرات إيجابية على مستوى المملكة، مشيدا بجهود فريق عيادات تطمّن ليكون نموذجا يحتذى به. ولفت إلى الوصول لكل جهة أو فرد مبدع ومتميز في أي محافظة أو مركز في المنطقة وتكريمه بمشاركة القيادات التابعة له في المنطقة.
وأبدى سعادته وأهالي القوارة بهذا التميز وتحقيق المرتبة الأولى، سائلا الله أن يعجل بزوال هذا الفيروس عن جميع بلاد العالم، متمنيا للجميع التوفيق والسداد، وأن يمد منسوبي التجمع الصحي بالمنطقة بالعون والنجاح للقضاء على هذه الجائحة ومواصلة مواجهتها.
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