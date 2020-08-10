شكرا لقرائتكم خبر إنشاء وكالة لرئاسة شؤون مجمع كسوة الكعبة والمعارض والمتاحف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس قراره بإنشاء وكالة في الرئاسة بمسمى «وكالة الرئاسة لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف» ترتبط بها الإدارات العامة التالية: الإدارة العامة لمجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة والإدارة العامة للمعارض والمتاحف.

وجاء القرار مواكبا لعملية تطوير وتحديث أنظمة وآليات المجمع وفق معايير الجودة والمواصفات العالمية، وأيضا حرصا على العمل على تطوير رسالة المتاحف والمعارض داخليا وخارجيا.

يذكر أن مجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة ومعرض عمارة الحرمين الشريفين يحظيان باهتمام كبير منذ عهد الملك عبدالعزيز، رحمه الله، وإلى هذا العهد الزاهر الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين وأمير منطقة مكة المكرمة ونائبه وحكومة خادم الحرمين الشريفين وعنايتهم بالكعبة المشرفة على وجه الخصوص وعلى مقتنيات الحرمين الشريفين وتحقيق رسالة المملكة عالميا ومواكبة رؤية المملكة 2030. كما أصدر الرئيس العام قرارا بتعديل مسمى وكالة الرئاسة للتخطيط والشؤون التطويرية إلى «وكالة الرئاسة للتخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية» يرتبط بها عدد من الإدارات، وهي الإدارة العامة للتخطيط والتميز المؤسسي، والإدارة العامة للمبادرات وتحقيق الرؤية، والإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام.

وأوضح الدكتور السديس أن قرار تعديل مسمى الوكالة جاء نظرا لأهمية التخطيط والتطوير للأجهزة الحكومية وربط جميع الإدارات المتجانسة تحت مسمى واحد لتحقيق رؤية المملكة 2030 وما تضمنته من برامج تطويرية لخدمة ضيوف الرحمن، وسعيا لتحقيق الرئاسة التميز المؤسسي ورعاية المبادرات والإبداع في الأعمال في جميع المجالات لتقديم أفضل الخدمات وأرقاها لقاصدي الحرمين الشريفين، وتوفير جميع ما يسهم في أداء عبادتهم بكل يسر وراحة وسكينة واطمئنان، تحقيقا للتوجيهات السديدة للقيادة وإتاحة الفرصة لتمكين الشباب وجيل الرؤية ليسهم في خدمة دينه ووطنه، وتحقيق رسالة الحرمين العالمية والحضارية.