إزالة التعديات على مجاري السيول وبطون الأودية بالجموم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه محافظ الجموم فهد القثامي أمس، خلال اجتماع اللجنة الفرعية لمتابعة خطط الجهات الحكومية خلال موسم الأمطار، ببدء إزالة التعديات على مجاري السيول وبطون الأودية في المحافظة والمراكز التابعة لها. وناقش الاجتماع أبرز الاحتياجات والمعوقات التي قد تحول دون تنفيذ خطط الطوارئ بالشكل الأمثل مع مديري الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتذليل العقبات. وشدد على أهمية تعزيز برامج التطوع في مختلف القطاعات، داعيا إلى توعية أفراد المجتمع تجاه التعامل الأمثل مع التغيرات المناخية.

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