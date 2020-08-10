شكرا لقرائتكم خبر اعتماد مليون م2 أراض سكنية ومرافق حكومية بالجوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمدت أمانة منطقة الجوف بمدينة سكاكا مخططات سكنية خاصة، وكذلك أراضي استثمارية ومرافق حكومية بمساحة إجمالية 1145494 م2، حيث يبلغ عدد المخططات السكنية المعتمدة نحو 18 مخططا بمساحة 17.3 هكتار مربعا، و17 مخططا استثماريا بمساحة 17.9 هكتار مربعا، إضافة إلى 31 مرفقا حكوميا بمساحة 79.2 هكتار مربعا.

وأوضح أمين المنطقة، المهندس عاطف الشرعان، أن الأمانة من خلال كوادرها الفنية والإدارية تسعى دائما لتسهيل جميع السبل المتاحة لتطوير التجمعات العمرانية بمنطقة الجوف بمستوياتها وحسب النطاق الإشرافي الموكل إليها، للوصول إلى الأهداف المنشودة وفق معطيات الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية.

وتعد هذه الاعتمادات للمخططات بتنوع مساحاتها واستعمالاتها إحدى الخطوات الأولى نحو مستقبل واعد للمنطقة، وذلك بتوجيهات أمير المنطقة ونائبه الحثيثة للقطاعات الحكومية الخدمية وشراكة القطاع الخاص للرقي بمستوى الخدمات للأفضل، مما سيكون له دور كبير في دعم ونماء الأنشطة الاقتصادية الأساسية بالمنطقة وأثره الإيجابي على أبناء المنطقة.