القيادة تهنئ تشاد بذكرى الاستقلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الجمهورية ورأس الدولة في تشاد إدريس ديبي إتنو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك سلمان في برقية بعثها باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية تشاد الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة مماثلة، لرئيس الجمهورية ورأس الدولة في تشاد إدريس ديبي إتنو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية تشاد الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.