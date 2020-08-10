محمد بن مسعود - الدمام - مصادر: الأمن ألقى القبض على الجاني واتخذ الإجراءات النظامية على الفور لقي شاب مصرعه على يد شقيقه في محافظة ضمد بمنطقة جازان. وأفادت مصادر بأن الأمن ضبط الجاني، واتخذ الإجراءات النظامية على الفور. وجاء في التفاصيل أن الشاب الذي لقي مصرعه بعيار ناري اشتبك في مشاجرة مع الأخ الأصغر، وبعدما احتدم الخلاف حمل الصغير مسدسًا وأطلق عيارًا ناريًّا منه اخترق رأس شقيقه، وأرداه قتيلاً. 10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441 10:08 PM مصادر: الأمن ألقى القبض على الجاني واتخذ الإجراءات النظامية على الفور Advertisements شاب يقتل شقيقه بعيار ناري اخترق رأسه أثناء مشاجرة بينهما بـ"ضمد" شاب يقتل شقيقه بعيار ناري اخترق رأسه أثناء مشاجرة بينهما بـ"ضمد" لقي شاب مصرعه على يد شقيقه في محافظة ضمد بمنطقة جازان. وأفادت مصادر بأن الأمن ضبط الجاني، واتخذ الإجراءات النظامية على الفور. وجاء في التفاصيل أن الشاب الذي لقي مصرعه بعيار ناري اشتبك في مشاجرة مع الأخ الأصغر، وبعدما احتدم الخلاف حمل الصغير مسدسًا وأطلق عيارًا ناريًّا منه اخترق رأس شقيقه، وأرداه قتيلاً. الكلمات المفتاحية ، شاب يقتل شقيقه بعيار ناري اخترق رأسه أثناء مشاجرة بينهما بـ"ضمد" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاب يقتل شقيقه بعيار ناري اخترق رأسه أثناء مشاجرة بينهما بـ"ضمد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.