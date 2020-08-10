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محمد بن مسعود - الدمام - نجح فريق العدالة اليوم في إنقاذ موقفه نوعاً ما في جدول ترتيب المسابقة بعدما تغلب على نظيره الحزم بهدفين لهدف .
وانتهت المباراة التي أقيمت مساء اليوم بفوز العدالة بهدفين لهدف في مباريات الجولة 24 من الدوري السعودي للمحترفين.
محترف الحزم المهاجم كارلوس نجح في تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 24 من عمر المباراة قبل أن يتعادل محترف العدالة كارلوس اندريا لفريقه في الدقيقة 64 .
اللاعب رياض شراحيلي نجح في تسجيل الهدف الثاني لقريقه وهدف الفوز في الدقيقة 75 ، بتلك النتيجة يرتفع رصيد العدالة للنقطة 20 فيما يستقر رصيد الحزم عند النقطة 24 .
10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441 09:53 PMدوري الأمير "محمد بن سلمان" .. "العدالة" يقنص "الحزم" ويجدد آماله في البقاء
نجح فريق العدالة اليوم في إنقاذ موقفه نوعاً ما في جدول ترتيب المسابقة بعدما تغلب على نظيره الحزم بهدفين لهدف .
وانتهت المباراة التي أقيمت مساء اليوم بفوز العدالة بهدفين لهدف في مباريات الجولة 24 من الدوري السعودي للمحترفين.
محترف الحزم المهاجم كارلوس نجح في تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 24 من عمر المباراة قبل أن يتعادل محترف العدالة كارلوس اندريا لفريقه في الدقيقة 64 .
اللاعب رياض شراحيلي نجح في تسجيل الهدف الثاني لقريقه وهدف الفوز في الدقيقة 75 ، بتلك النتيجة يرتفع رصيد العدالة للنقطة 20 فيما يستقر رصيد الحزم عند النقطة 24 .
، دوري الأمير "محمد بن سلمان" .. "العدالة" يقنص "الحزم" ويجدد آماله في البقاء ،
المصدر : الخليج 365
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