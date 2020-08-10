، جازان ..البحث عن أربعة أشخاص اختفوا في ظروف غامضة بـ"العارضة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تتراوح أعمارهم ما بين 20 و25 عامًا

ناشدت أسرة "الجذمي"، بالبحث عن اثنين من أبنائها واثنين آخرين من زملائهم اختفوا في ظروف غامضة الخميس الماضي، أثناء تنزههم في أحد الجبال شرق محافظة العارضة.

وأشارت إلى أن أعمارهم تتراوح ما بين 20 و25 عامًا، وإلى أنها تقدمت ببلاغ للجهات المعنية يوم الجمعة، لافتة إلى أن سيارتين من سيارتهم الثلاثة وجدت في الموقع.

وتفصيلاً، قال ماجد جابر الجذمي، عم اثنين من المفقودين لـ"الخليج 365": إن "الواقعة حدثت فصولها بعد مغرب يوم الخميس الماضي"، موضحًا أن مجموعة من الزملاء بما فيهم اثنان هم أبناء شقيقه خرجوا في نزهة إلى أحد جبال "العبادل".

وأشار إلى أن جميعهم عادوا قبل المغرب، عدا أربعة أبناء شقيقه واثنين من زملائهم.

وأضاف: "بعد تأخرهم حتى الليل شعرنا بالقلق فحاولنا التواصل معهم غير أن جميع جوالاتهم كانت مقفلة، وأن آخر ظهور لأحدهم كان عند الساعة السابعة بعد المغرب، وتوجهنا بعدها إلى الموقع الذي خرجوا إليه فوجدنا سيارتين فيما لم تكن الثالثة موجودة وهي من نوع جيب أبيض".

وتابع: "بحثنا كثيرًا في المنطقة المجاورة والأودية القريبة خصوصًا أن أمطارًا غزيرة تعرضت لها المحافظة في اليوم نفسه سالت على إثرها وديان، والمستشفيات وكل الأماكن التي كان من المتوقع أن يكون فيها لكن دون جدوى ولم نجد أي أثر لهم".

وقال "الجذمي": "تقدمنا في اليوم الثاني للحادثة الجمعة ببلاغ للجهات الرسمية عن الاختفاء المفاجئ"، مشيرًا إلى أن البحث لا يزال مستمرًا لكشف غموض الاختفاء. وناشدت أسرة المفقودين كل من يعثر عليهم أو لديه معلومات أو يجد معلومات إبلاغ أقرب مركز شرطة.