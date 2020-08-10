- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
سجلت "الطائف" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية خمس وفيات من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع مُعدل الوفيات لديها منذُ بدء الجائحة إلى 119 وفاة -رحمهم الله- وفقاً للتحديث اليومي من قبل وزارة الصحة.
وتم رصد 16 إصابة جديدة تضاف لما سبقها، ووصل الإجمالي إلى 10143 إصابة، يتلقى منهم الرعاية الطبية 787 حالة باعتبارهم حالات نشطة.
وبلغت حالات التعافي من الفيروس في المحافظة 9237 حالة، بعد تسجيل43 حالة تعافٍ جديدة.
10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441 09:49 PM
43 حالة تعافٍ جديدة ترفع الإجمالي إلى 9237
سجلت "الطائف" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية خمس وفيات من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع مُعدل الوفيات لديها منذُ بدء الجائحة إلى 119 وفاة -رحمهم الله- وفقاً للتحديث اليومي من قبل وزارة الصحة.
وتم رصد 16 إصابة جديدة تضاف لما سبقها، ووصل الإجمالي إلى 10143 إصابة، يتلقى منهم الرعاية الطبية 787 حالة باعتبارهم حالات نشطة.
وبلغت حالات التعافي من الفيروس في المحافظة 9237 حالة، بعد تسجيل43 حالة تعافٍ جديدة.
، الارتفاع يتواصل يومياً.. 5 وفيات جديدة بكورونا في الطائف و16 إصابة جديدة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الارتفاع يتواصل يومياً.. 5 وفيات جديدة بكورونا في الطائف و16 إصابة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.