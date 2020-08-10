، الارتفاع يتواصل يومياً.. 5 وفيات جديدة بكورونا في الطائف و16 إصابة جديدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - 43 حالة تعافٍ جديدة ترفع الإجمالي إلى 9237

سجلت "الطائف" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية خمس وفيات من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع مُعدل الوفيات لديها منذُ بدء الجائحة إلى 119 وفاة -رحمهم الله- وفقاً للتحديث اليومي من قبل وزارة الصحة.

وتم رصد 16 إصابة جديدة تضاف لما سبقها، ووصل الإجمالي إلى 10143 إصابة، يتلقى منهم الرعاية الطبية 787 حالة باعتبارهم حالات نشطة.



وبلغت حالات التعافي من الفيروس في المحافظة 9237 حالة، بعد تسجيل43 حالة تعافٍ جديدة.