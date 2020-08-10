شكرا لمتابعة خبر عن «المرور» يوضح الإجراءات الواجب اتباعها حال فقدان لوحة السيارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الإدارة العامة للمرور، الإجراءات التي يجب على مالك المركبة اتباعها عند فقدان لوحات السيارة.

وجاء ذلك رداً على سؤال أحد متابعي الحساب الرسمي للمرور على موقع تويتر الذي قال فيه:"إذا ضاعت لوحة السيارة هل يلزم تسديد المخالفات لإيجاد بدل فاقد ".

وأوضحت إدارة المرور:" في حال فقدانك لوحات مركبتك، عليك أولاً الإبلاغ لدى السجلات الجنائية ثم سداد الرسوم ومراجعة المرور والتقدم بطلبك ".