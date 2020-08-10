شكرا لمتابعة خبر عن ‏إيقاف لواء في قطاع أمني زور محضر توريد مركبات للحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم الاثنين، عن مباشرتها عدة قضايا فساد؛ حيث تمكنت بالتعاون مع وزارة الداخلية من إيقاف قائد أحد القطاعات الأمنية برتبة لواء وأربعة ضباط من مرؤوسيه والممثل المالي لوزارة المالية.

وجاء ذلك لقيام اللواء المذكور بالتزوير في أحد محاضر توريد مركبات لمهمة حج عام 1441هـ، ‏من خلال التوقيع بدلاً من عضوين باللجنة المشكلة لذلك دون علمهما، نتج عنه تعديل أمر التوريد من (17) مركبة إلى (7) مركبات.

وتضمنت أيضًا تعديل مركبة فارهة (مرسيدس "مايباخ") استخدمت من قبل الأول شخصياً، وكذلك قيام أحد الضباط بصرف (1.700.000) مليون وسبعمائة ألف لتر بنزين لأحد الشركات بطريقة غير نظامية.