شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. شباب عسير يحولون أملاكهم إلى منتزهات سياحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

أقدم أهالي عسير على تحويل أملاكهم الشخصية إلى منتزهات ريفية، وتجهيزها بكافة عوامل الجذب السياحي للزوار.

وقال أحد مؤسسي منتجع شعف في عسير، محمد بن لبده، لقناة الإخبارية، إن الفكرة ترتكز على تحويل جزء من المواقع الريفية إلى منتزهات كاملة الخدمات لاستضافة الزوار على مدار اليوم.

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وأضاف أن تلك المشروعات حظيت بدعم من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، والذي زار موقع المنتزه أكثر من مرة، ما كان بمثابة دعم واضح للشباب

وتابع ابن لبده أن فريق العمل يتكون من شباب من أبناء المنطقة، مؤكدًا أن الدعم المستمر الذي يحصلون عليه من الأهل والزوار هو ما جعلهم يواصلون عملهم.