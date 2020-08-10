شكرا لمتابعة خبر عن أعلى درجات الحرارة المسجلة في المملكة اليوم الاثنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن أعلى درجات الحرارة المسجلة في المملكة اليوم الإثنين.

وأشارت الهيئة إلى أعلى درجات الحرارة بالمملكة تم تسجيلها في الدمام والأحساء، والتي بلغت 45 درجة مئوية، بينما سجّلت الباحة أدنى درجات الحرارة بالمملكة، والتي بلغت 27 درجة مئوية.

وشمل التقرير الذي نشرته هيئة الأرصاد:" 44 درجة مئوية في وادي الدواسر، 43 درجة مئوية في القيصومة، 42 درجة مئوية في الرياض وشرورة ورفحاء والعلا، 41 درجة مئوي ةفي المدينة المنورة ومكة المكرمة، و40 درجة مئوية في القصيم ".

وحول أبرز أرقام طقس المملكة في يوليو 2020: سجلت أعلى درجة حرارة رفحاء 51.1 درجة مئوية، بينما أدنى درجة حرارة أبها 14.1 درجة مئوية.